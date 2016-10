FOTO: Na železnici povzročil nesrečo, našli so ga v Škofji Loki

PODNART – Radovljiški policisti so v ponedeljek pozno zvečer obravnavali voznika avtomobila, ki je na železniški postaji v Podnartu zaradi kršitve prometnih pravil zapeljal na železniške tire in tam obstal. Avtomobil ni bil registriran, bil je brez registrskih tablic, voznik pa je kraj po nesreči zapustil. Izsleden je bil v Škofji Loki, policisti pa proti njemu vodijo postopke zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, povzročitve in pobega s kraja nesreče ter kršitve drugih prometnih pravil. Avtomobil so mu tudi zasegli.

V nesreči je nastala materialna škoda na avtomobilu in železniški infrastrukturi, promet vlakov pa ni bil oviran.