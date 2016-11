FOTO: Na tej ulici je čez noč pogoltnil za 50 tisočakov

LJUBLJANA – Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila okoli 3.45 zjutraj obveščena o požaru v lokalu na Miklošičevi ulici v Ljubljani.

Intervenirali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali požarišče. V času gašenja je bilo evakuiranih šest oseb iz stanovanj nad lokalom, prav tako je bilo zaradi posledic požara (pokanje stekla) poškodovanih sedem vozil, ki so bila parkirana v bližini objekta. Stanovalci so se že vrnili v stanovanja, policisti pa so takoj, ko so bile vzpostavljene razmere za varno delo, pričeli ogled kraja požara. Dosedanja zbrana obvestila in ugotovitve ogleda kraja kažejo, da je požar posledica kaznivega dejanja, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.

V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, nastalo pa je za približno 50.000 evrov škode. Bralec je zjutraj posnel ulico, kjer je čez noč ogenj pogoltnil za 50 tisočakov vozil.