FOTO: Na Štajerskem na veliko proizvajali sintetične droge

MARIBOR – Mariborski kriminalisti in policisti so v večmesečni preiskavi, ki so jo končali v tem tednu, odkrili laboratorij za izdelavo sintetičnih drog, zasegli večjo količino prepovedane sintetične droge in odvzeli prostost štirim osumljencem. Gre za tri osumljence in eno osumljenko, stare od 22 do 27 let, doma iz Maribora in okolice.

Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda, so preiskavo začeli po tem, ko so junija zaznali skupino, ki bi lahko proizvajala ali razpečevala sintetične droge.

V obdobju od 25. septembra do 12. oktobra so v Mariboru in okolici opravili štiri sklope hišnih preiskav, osebne preiskave in preiskave osebnih vozil. Ob tem so zasegli približno 0,8 kilograma prepovedane droge GHB, znane kot »tekoči ekstazi«, približno 60 mililitrov prepovedane droge GBL, nekaj tablet amfetamina, okoli 0,4 kilograma amfetamina, nekaj manj kot dva litra tekočega amfetamina in nekaj tablet lorazepama.

»Gre za sintetične droge, ki so že vse prisotne na slovenskem tržišču, morda nekatere manj intenzivno v preteklih letih na območju Maribora, in prav intenziteta pojava teh drog je bila tista, ki je spodbudila naše ukrepanje,« je pojasnil Munda. Po njegovih besedah gre za pomembno odkritje. »Količine morda niso tako velike, a gre za substance, ki so toliko bolj nevarne, sploh če so proizvedene v takih razmerah, kot so bile te,« je dodal. Vrednost zaseženih drog še ugotavljajo.

Osumljenci so drogo proizvajali v nezakonitem laboratoriju, v katerem so policisti odkrili vso potrebno opremo za izdelavo sintetičnih drog, kot so kemikalije, navodila, predhodne in vmesne sestavine, kisline, topila, posode, gorilniki, jeklenke, oprema za destiliranje in stroj za izdelavo tablet z različnimi logotipi. Po besedah Munde je bil laboratorij najden na lokaciji zunaj mesta Maribor, drugih podrobnosti pa ni želel razkriti.

Poleg drog še orožje

Med preiskavo so kriminalisti in policisti odkrili tudi dva prostora, posebej prirejena za gojenje konoplje. V enem je bilo 12 sadik in nekaj več kot 0,5 kilograma konoplje. Policisti so pri osumljencih našli tudi prirejeno lovsko puško z daljnogledom, več nabojev, teleskopsko palico, več elektronskih naprav in digitalnih tehtnic.