FOTO: Na sojenje poslali napačno tožilko

LJUBLJANA – Še preden je steklo ponovljeno sojenje 29-letnemu Ljubljančanu Matevžu Zajcu zaradi bombaškega napada na upokojeno tožilko Jožico Boljte Brus, smo bili v sodni palači priča redkemu zapletu. Zajčev odvetnik Luka Zajc je namreč že pred sodno dvorano kriknil: »Saj to ni res,« ko je zagledal, kdo v tožilski togi po novem preganja njegovega klienta, ker dozdajšnja nosilka primera Karmen Erčulj odhaja na delovno mesto preiskovalne sodnice. To je okrožna državna tožilka Maja Ulčar.



Odvetnik tudi pred sodnico Barbaro Črešnar Debeljak ni skrival jeze. »Imam velike pripombe glede tožilstva. Sporno je že to, da obtožnico sploh zastopa okrožno tožilstvo, katerega uslužbenka je bila oškodovanka v tej zgodbi,« je povzdignil glas in spomnil na neki primer iz Kopra, ko naj bi šlo za veliko bolj benigno zadevo, pa se je tedanja vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar strinjala, da se koprsko tožilstvo iz primera izloči, da se ne bi porodil dvom o nepristranskosti.



Toda odvetnika še bolj kot to, da obdolženega Zajca preganjajo ljubljanski tožilci, moti to, da so šefi primer dodelili ravno Ulčarjevi. »Da ne bo pomote, zelo jo spoštujem, toda Boljte Brusova je bila njena neposredno nadrejena, celo njena mentorica je bila. Zaradi osebnega poznanstva je zato popolnoma neetično, da ta tožilka v tej zadevi zastopa obtožbo.«

