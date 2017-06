FOTO: Na primorki stojijo, zgodila se je nesreča

UNEC – Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Kopru, nastaja zastoj, obvešča prometnoinformacijski center.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 10.11 na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando, občina Postojna, zgodila prometna nesreča z udeležbo motornega in osebnega vozila, v kateri se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Cerknica so do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči nudili pomoč poškodovani osebi in odklopili akumulatorja. Poškodovano osebo so odpeljali v UKC Ljubljana.

Posnetki cestnih kamer pričajo o zastojih, kjer v razbeljeni pločevini vozniki sedijo od Unca vse do viadukta Ivanje selo, torej več kilometrov.

Mimo Unca stojijo takole.

Čez viadukt Ivanje selo se vleče kolona.

Zastoji so tudi drugje na avtocestnem križu:

– na ljubljanski zahodni obvoznici med Podutikom in razcepom Kozarje v smeri Kozarij, Brezovice;

– na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tri kilometre, občasno zapirajo predor. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo obvoz po cestah Slovenske Konjice–Loče–Ponikva–Dramlje in Slovenske Konjice–Vojnik–Celje.

– na cestah Lesce–Bled, Podlehnik–Gruškovje, Izola–Strunjan, Seča–Sečovlje in Šmarje–Dragonja.

Na primorski avtocesti je povečan promet iz Ljubljane proti Obali, na posameznih odsekih se močno upočasni.