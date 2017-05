FOTO: Na poti v službo videla Gvidovo smrt

ROGAŠOVCI – Nekaj minut po 6. uri se je včeraj 22-letni Gvido Benko iz Serdice v občini Rogašovci po regionalni cesti Rogašovci–Cankova–Murska Sobota peljal v službo v Mursko Soboto. Zaposlen je bil pri znanem Prekmurcu, akrobatskem red bull pilotu Petru Podlubšku oziroma v njegovi firmi Medicop. A sodelavci so ga zaman pričakovali, na cesti med Večeslavci in Pertočo je umrl v zveriženem avtomobilu.



»Policisti PU Murska Sobota smo bili ob 6.09 obveščeni, da se je na regionalni cesti v naselju Pertoča zgodila prometna nesreča med tovornim vozilom in voznikom osebnega avtomobila, v kateri je ena oseba umrla. Z ogledom kraja nesreče je bilo ugotovljeno, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki je po trčenju zapeljalo na bližnjo njivo. Voznik osebnega avtomobila je ostal ukleščen v vozilu in je na kraju dogodka zaradi poškodb umrl,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Cesta je bila zaprta najmanj šest ur, saj so morali po preiskavi nesreče prelagati tovor s tovornjaka, ki je končal na bližnji njivi, potem pa so ga morali še odstraniti s kraja dogodka.



