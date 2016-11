FOTO: Na Otočcu ga je zasačila policija. To je imel pri sebi

OTOČEC – Med opravljanjem nalog zagotavljanja varnosti so novomeški policisti na parkirnem prostoru na Otočcu 50-letnemu moškemu zasegli pištolo z nabojnikom in naboji ter okoli 50 gramov prepovedane konoplje. Orožje in drogo je prevažal na zadnjem sedežu avtomobila bosanskih registrskih oznak.

Zoper kršitelja bodo ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Novo mesto.