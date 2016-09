FOTO: Na meji zasegli tri kombije

OBREŽJE – Na mejni prehod Obrežje so se v torek dopoldne pripeljali trije renaulti masterji belgijskih registrskih tablic, ki so jih vozili državljana Bolgarije, stara 34 in 36 let, ter 37-letni državljan Turčije.

Po preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu se je izkazalo, da vsa tri vozila že dober teden dni išče belgijska policija, ker jih najemniki niso vrnili podjetju, kjer so bila najeta. Policisti so vse tri osumljene pridržali, vozila pa zasegli.