FOTO: Na ljubljanski obvoznici trčila štiri vozila

LJUBLJANA – Ob 16.49 so na vzhodni ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec trčila štiri osebna vozila.

Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, ki so odklopili akumulatorje ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in cesto očistili.

Dve lažje poškodovani osebi so prevzeli reševalci in ju prepeljali v bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.