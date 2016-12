FOTO: Na Jesenicah ukrotili požar, stanovalci so se lahko vrnili v svoje domove

JESENICE – Na Jesenicah je zagorelo v poslovnem objektu, aktivnosti na kraju pa potekajo že od včeraj popoldne in bodo predvidoma danes še vsaj vse dopoldne. Gorenje v objektu je prenehalo včeraj zvečer, zato so se okoliški stanovalci – šlo je za približno 10 okoliških objektov – lahko vrnili v svoje domove. Cesta je še zaprta in bo do konca vseh aktivnosti na kraju.

Vzrok za požar bodo ugotavljali kriminalisti, predvidoma danes dopoldne, obvestila o okoliščinah pa se zbirajo že od nastanka dogodka. Več podatkov bodo lahko posredovali po preiskovalnih aktivnostih, so sporočili iz PU Kranj.