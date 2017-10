FOTO: Na dvorišču vzrejal morilske mutante

LJUBLJANA – Pred slabim mesecem je krdelo 13 podivjanih psov na Mavrlenu do smrti raztrgalo mamo njihovega lastnika, 71-letno Tatjano Šum, ki je skrbela za njih in jih hranila. Tragedija je za nekaj dni močno pretresla Slovenijo in odprla mnogo vprašanj, potem pa je spet vse potihnilo. Gre za vprašanja nevarnih psov in pasem, odgovornega lastništva psov in zaščite ljudi pred njimi. Preventive in izobraževanja lastnikov tako imenovanih nevarnih pasem, kar poznajo v večini držav, zaradi pomanjkljive zakonodaje sploh ni. Vsakdo ima lahko neomejeno število psov in vsakdo lahko z njimi počne, kar hoče. Lahko jih muči, zanemarja in zapira v premajhen prostor, lahko jih nekontrolirano pari, tudi sorodnike med seboj, in tako iz njih ustvarja krvoločne pošasti. Psi, ki sicer za človeka niso nevarni, v rokah napačnega lastnika postanejo morilci.

In prav to se je sredi septembra zgodilo na Mavrlenu na Dolenjskem.

