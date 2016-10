FOTO: Na Dobu s plastenko posilil posiljevalca

DOB PRI MIRNI, NOVO MESTO – Obsojenci, ki se za zapahi znajdejo zaradi spolnih deliktov, so med svojimi kolegi za rešetkami, s katerimi morajo deliti iste prostore, pogosto zaničevani, šikanirani, žrtve groženj pa tudi fizičnih obračunavanj. Pred dnevi smo tako pisali, da je v novomeškem zaporu eden od obsojencev že grozil avstrijskemu pedofilu, ki je v dveh dolenjskih trgovinah otipaval deklici, ena je bila stara deset, druga komaj šest let. Pretil mu je, da se mu bo na Dobu, torej v našem največjem zaporu, zgodilo nekaj podobnega, kot je on hotel početi z deklicami, grožnje so že vzeli pod drobnogled organi pregona. Pred kratkim pa se je na novomeškem okrožnem sodišču za zaprtimi vrati končalo sojenje obsojencu, ki se je nagnusno znesel nad zapornikom, zaprtim zaradi zlorabe prostitucije in posilstva.

Pokrila sta ga z odejo in tepla

Zgodilo se je pred dobrimi tremi leti v sobi številka 5 drugega oddelka Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ura je bila že večerna in obsojenci so se počasi spravili k nočnemu počitku. Tudi takrat 63-letni Vojko, ki je imel ležišče na vrhnji postelji pograda.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.