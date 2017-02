FOTO: Na desetine mrtvih na lendavskem območju

LENDAVA – Prav v teh dneh, ko slovenski ljubitelji ptic, tako sporočajo aktivisti Društva za opazovanje in preučevanje ptic, ter njihovi simpatizerji po vsej državi preštevajo ptice, se marsikje po Sloveniji dogajajo žalostne ptičje zgodbe.

Poleg čapelj, rac in še nekaterih zlasti vodnih ptičev so očitno najbolj prizadeti labodi, kajti samo v okolici Lendave (na območju naselij Benica, Pince - Marof in Petišovci) so v dveh dneh minuli konec tedna odkrili najmanj 23 mrtvih labodov. V Ledavi (v tej reki so odkrili tudi mrtvo čapljo, op. p.) in gramoznicah so v treh primerih poginule labode opazili sprehajalci. Gasilci PGD Petišovci in PGD Lendava so jih lahko le potegnili iz reke, prevzeli pa dežurni delavci Nacionalnega veterinarskega inštituta. Ali so poginule ptice bile okužene s virusom ptičje gripe, bo analiza pokazala v naslednjih dneh.

Doslej so v Pomurju odkrili tudi nekaj poginulih ptic, ki niso bile okužene s ptičjo gripo, žal pa so nekatere tudi bile, zato je realno pričakovati, da so bili okuženi tudi tokrat poginuli labodi.