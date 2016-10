FOTO: Na delu niso požigalci,  osumljeni klošarji

MARIBOR – Potem ko je v Mariboru v samo 14 dneh trikrat zagorelo v zapuščenih stavbah, se je med prebivalci drugega največjega slovenskega mesta začela razširjati panika. Govorice so postajale še glasnejše, potem ko je v ponedeljkovi noči zagorelo še v zapuščeni hiši pod Jožefovo cerkvijo. Kako tudi ne, ko pa so spomini na požigalsko tolpo, ki je imela Maribor in okolico v strahu pred devetimi leti, še vedno sveži. Takrat so trije pripadniki mariborskega PGD zanetili ducat požarov, med drugim tudi trgovino Maxina, stavbo nekdanje psihiatrije na Pohorskem dvoru, vrtne hiše v skladišču trgovine Baumax in zabojnika za smeti na Ruški cesti.



Trojica, od katerih je bil le eden polnoleten, je povzročila za dobrih 750.000 evrov škode. Tako vrtoglavih zneskov tokratni požari niso povzročili, a imajo kljub vsemu vsaj dva skupna imenovalca. Konec tedna je zvečer iz še neznanega vzroka zagorelo Nad Izvirki ob Dravi, minuli petek je gorel industrijski objekt ob Puchovi ulici na Pobrežju, še nekaj dni prej pa se je kadilo ob mariborskem zabaviščnem centru Pekarna. Prvi skupni imenovalec vseh treh požarov je, da so bili objekti uradno zapuščeni in da naj v njih ne bi prebival nihče. A smo izvedeli, da obstaja še druga skupna točka – brezdomci. Izvedeli smo, da naj bi se v vseh objektih tik pred izbruhom ognjenih zubljev gibali ljudje, ki nimajo strehe nad glavo.

