FOTO: Na Delavski s sekiro najmanj 37-krat udaril Jana

Čeprav so bili policisti zelo hitro v Zalogu in Bobića prijeli, morilske sekire vse do danes niso našli.

LJUBLJANA – Lahko se zgodi, da bo eden kronskih dokazov proti 50-letnemu Slobodanu Bobiću posnetek klica na 113. Iz uradnega zaznamka Sektorja kriminalistične policije namreč izhaja, da so ga prejeli 2. junija ob 11.52, a je bilo, še preden se je operater javil, v ozadju slišati glas moškega, ki v srbohrvaščini prijavitelju naroča: »Ne govori, da sem ga ubil jaz, reci, da ga je ubil nekdo drug.«

Ob upoštevanju vseh drugih dokazov in podatkov iz kazenskega spisa tožilstvo meni, da je te besede izrekel obdolženec, je v obtožbi, ki Bobića bremeni umora na grozovit način, zapisal tožilec Marko Godec.

Preti mu do 30 let zapora, po invalidu brez noge naj bi udarjal surovo in silovito.

Med sodno preiskavo je Bobić zavrnil krivdo za smrt prijatelja iz mladostniških let, 50-letnega Jana Šoška, včeraj pa so ga s Povšetove privedli pred okrožno kazensko sodnico Špelo Koleta, ki je zanj razpisala predobravnavni narok. Obtožba ga bremeni, da je v Delavski ulici v Zalogu ob 11.50 s sekiro najmanj 37-krat udaril Šoška, ta pa je zaradi hudih poškodb glave in možganov umrl. Da gre za grozovit umor, tožilec meni zato, »ker je po nemočnem invalidu brez leve noge udarjal surovo in mu povzročil obsežne poškodbe po vsem telesu, še posebno pa poškodbe glave in vratu«.

Bobić, še dva tožilska dokaza proti njemu sta sicer pričevanje dveh žensk, ki naj bi čez ograjo videli, kako na Šoškovem vrtu po nečem ali nekom tolče s sekiro, forenziki pa so sporočili, da je imel po vsem telesu in oblačilih veliko Šoškove krvi, niti včeraj krivde ni priznal. Njegova odvetnica Maja Kristan je sodnici predlagala, naj preveri, ali je pred leti res prijavil Šoška in svojega brata zaradi domnevnega umora nekega Aleša Grilca. Prav tako naj sodišče pred začetkom sodnega procesa priskrbi kazenski list za Šoška, saj naj bi bil ta večkrat obsojen.

Taktika je očitna; prikazati, da ga je zaradi maščevanja umoril nekdo drug, ne pa Bobić. Tožilec je odločno proti dokaznim predlogom obrambe – postopek namreč po njegovem teče proti obtoženemu Slobodanu Bobiću, ne pa proti oškodovancu Janu Šošku.

Sojenje obtoženemu umora se bo pred velikim kazenskim senatom začelo 3. novembra.

Shizofrenik, a prišteven Izvedenka za psihiatrijo ne dvomi, da je bil Bobić v času Šoškovega umora prišteven. Po njenem mnenju sicer ima rezidualno shizofrenijo, ki pa se manifestira s poudarjanjem telesnih težav, bizarnih načinov prehranjevanja in samotarstva. Bobić je pred preiskovalno sodnico res tarnal nad hrano, ki so mu jo dali policisti, in pripomnil, da njegov želodec prenese samo kuhane ribe in fige.