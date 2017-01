KRANJ – Kranjski policisti poročajo o nevarnem trčenju. Kot so zapisali, je voznik avtomobila v Kranju zaradi neupoštevanja pravil varne vožnje na Cesti 1. maja zapeljal na pločnik in trčil v semafor.

Posledice niso bile hujše, opozarjajo pa, da so razmere na cestah zahtevne in od voznikov zahtevajo več zbranosti, previdnosti in tudi prilagajanja.