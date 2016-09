FOTO: Na avtocesti vse stoji, v predoru so se zaleteli

GROSUPLJE – Na dolenjski avtocesti v predoru Mali vrh proti Ljubljani so trčila tri osebna vozila. Na PU Ljubljana so pojasnili, da so policisti še na kraju dogodka, prve informacije pa kažejo, da je nastala le materialna škoda. Promet poteka po voznem pasu, prehitevalni je bil zaprt.

Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti v predoru Mali vrh proti Ljubljani so po poročanju prometnoinformacijskega centra odstranili. Zastoj ostaja na cesti Škofljica–Ljubljana.

Zaradi nesreče in prometne konice je zjutraj nastal približno šest kilometrov dolg zastoj. Po poročanju prometnoinformacijskega centra se je takrat potovalni čas podaljšal za eno uro.