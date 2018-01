FOTO: Na avtocesti trčila v ograjo in obstala med pasovoma

LOGATEC – V torek ob 4.40 je na avtocesti Logatec–Vrhnika voznica z osebnim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti trčila v sredinsko zaščitno ograjo in obstala na zelenici med voznima pasovoma.

Gasilci PGD Dolnji Logatec in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, zatesnili rezervoar, iz katerega je iztekla manjša količina goriva, počistili cestišče in z dvigalom postavili vozilo na cesto.

Poškodovanih ni bilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.