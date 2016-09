FOTO: Na avtocesti se je prevrnil tovornjak z 22 tonami slanine

DRAŽENCI, SLIVNICA – Na avtocesti A1 Maribor–Ljubljana se je v četrtek malo pred 13. uro zunaj naselja Slivnica, pri odcepu za avtocesto A4 Slivnica–Draženci, zgodila prometna nesreča, v kateri se je edini udeleženec, 40-letni Madžar, hudo telesno poškodoval.

Madžar je vozil tovorno in priklopno vozilo, oboje madžarskih registrskih oznak, po avtocesti A1. Pri odcepu za avtocesto A4 je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v zaščitno odbojno ograjo, jo prebil in se z vozilom prevrnil. Ob tem se je hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor.

Tovornjak je bil naložen z 22 tonami slanine, poročajo gasilci PGE Maribor.

Zaradi prometne nesreče je bil do petka, 2. septembra 2016, do 8.10 zaprt uvoz na avtocesto A4. Posledice prometne nesreče so takrat odstranili, še vedno pa je promet nekoliko oviran, saj upravljalec avtoceste sanira zaščitno odbojno ograjo. Na tovornem in priklopnem vozilu je bilo namreč naloženih okoli 22 ton zamrznjenega mesa, ki ga je bilo treba ročno preložiti v drugo vozilo, nato pa še odstraniti udeleženo vozilo.

V prometni nesreči je bil voznik udeležen sam. Policisti so mu vročili plačilni nalog.