FOTO: Na avtocesti je za vedno ugasnila njegova iskrica

LOPATA – V novi teden smo žal vstopili s črno vestjo. Na avtocesti pri Lopati je prišlo do trčenja, v katerem je umrla ena oseba, smo poročali.

Policisti so kasneje sporočili, da je do silovitega trčenja prišlo v smeri proti Mariboru: »Voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Ljubljane proti Mariboru je zunaj naselja Lopata dohitel tovorno vozilo s priklopnikom in zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja trčil v zadnji del polpriklopnika. Pri trčenju se je prednji del osebnega avtomobila zagozdil pod polpriklopnik in se vnel. Voznik osebnega avtomobila se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.«

Identiteta pokojnika še ni potrjena.