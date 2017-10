FOTO: Mu bar v ognju, voda pet kilometrov stran

BLED – Nedeljsko jutro se je na pokljuški planoti prebujalo v pričakovanju navala turistov, ki z veseljem užijejo spokoj gozdnega območja pod Julijskimi Alpami. Vendar se z dovoznih cest proti Šport hotelu, ki leži prav v osrčju Pokljuke, niso vozili zgodnji turisti, temveč so se na to območje kar se le da hitro usmerjali gasilci. Prvi so se proti sosednjemu objektu Šport hotela, simpatičnemu Mu baru, ki je v lasti zasebnika Vojka Kokalja iz Sebenj pri Bledu, pognali člani Prostovoljnega gasilskega društva Koprivnik. Prve so jih prebudili pozivi Operativnokomunikacijskega centra, kjer so sprejeli več klicev gostov Šport hotela, ki so imeli sobe obrnjene proti Mu baru.

»Zarana sem nameraval proti Rudnemu polju, in ko sem vstal, sem skozi okno opazil ogenj na sosednjem objektu takoj čez parkirišče. Nemudoma sem poklical 112,« nam je povedal eden izmed prvih očividcev požara. Da gre za požar večjih razsežnosti in da je položaj skrajno resen, so v prvem gasilskem vozilu spoznali že med vožnjo navzgor, saj so prejeli dodatne informacije o ognju, ki se je iz ostrešja zaganjal že v okoliške smreke, lizal je tudi leseno ostrešje sosednjega gospodarskega objekta. »Vedeli smo, da nas čaka še ena težka intervencija, sploh ker že imamo izkušnje, ko je gorel vikend v neposredni okolici Mu bara,« je dejal eden izmed sodelujočih gasilcev. Na tem območju namreč ni virov za zagotavljanje vode za potrebe požarne varnosti. Vodja intervencije Franc Benedik, poveljnik PGD Koprivnik, je nemudoma navezal stik s še petimi prostovoljnimi gasilskimi društvi: »Zavedali smo se, da je treba čim prej pripeljati cisterne, ki smo jih, ko so se med gašenjem izpraznile, usmerjali na območje Rudnega polja. Tam je zgrajena napeljava za potrebe požarne varnosti in smo jih tam polnili ter vozili okoli pet kilometrov nazaj. Na pomoč so nam priskočila prostovoljna društva iz Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Bohinjske Bistrice, Stare Fužine in Gorij.«

Plamen se je širil na sosednje objekte

Prvi napad na ogenj se, kot nam je povedal vodja intervencije, ni bil prav v osrčje požara, temveč so se gasilci lotili krotenja plamenov, ki so se nameravali razširiti na sosednje objekte, hkrati so že ožigali prve smreke ob Mu baru, gorela je podrast. Kar 61 gasilcev je sodelovalo v gašenju, ki je potekalo uro in pol. Glede na to, da je Mu bar gostinski objekt, so gasilci vedeli, da v njem zagotovo stoji nekaj plinskih jeklenk. Neposredna nevarnost se je otipljivo izkazala, ko se je med gašenjem zaradi visoke temperature stopil ventil na eni izmed jeklenk in je plin siknil na plan, ogenj se je še dodatno razplamtel. Kljub temu so gasilci nadaljevali požrtvovalno in strokovno delo, dokler se iz pogorišča ni zasukljal le še kakšen posamezen dim.

»Čeprav smo bili na kraju požara zelo hitro, kljub oddaljenosti je bilo prvo vozilo z moštvom tam že čez 17 minut, je objekt na žalost popolnoma pogorel,« je dejal vodja intervencije Benedik in še enkrat opozoril na težave z napeljavo vode za zagotavljanje požarne varnosti: »Po gašenju smo objekt pregledali s termo kamero. Moram dodati, da smo imeli srečo, ker je bilo zjutraj brezvetrje, zato ni bilo dodatnih težav ob posredovanju.«

Na požarišču smo opazili posebne preiskovalce policije za take primere, ki so poskušali še na vročih tleh in pod kadečim se tramovjem najti vzrok za požar. Neuradno naj bi zagorelo zaradi kratkega stika na zamrzovalni skrinji. Po neuradnih informacijah je bil objekt zavarovan.