MOZIRJE – Mozirski policisti so v sredo na podlagi preteklega zbiranja obvestil opravili hišno preiskavo pri 69-letnem občanu z območja Gornjega Grada.

Našli in zasegli so več kosov orožja in streliva, za katere občan ni imel ustreznih listin.

Zaradi kršitev določil zakona o orožju bodo uvedli ustrezni postopek, so zapisali v poročilu PU Celje.