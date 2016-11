FOTO: Moža obtožila napada z nožem, na sodišču pa pozabila

MURSKA SOBOTA – Pred velikim senatom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu predseduje sodnik Franc Granfol, se je včeraj začela ponovljena glavna obravnava zoper 48-letnega Alojza Stariča iz Apaške doline. Sodijo mu zaradi nedokončanega uboja 38-letne žene Valerije in nasilja v družini. Stariču so sicer že sodili in mu izrekli poletno zaporno kazen, na to pa se je višji državni tožilec Željko Bejek pritožil in višji sodniki iz Maribora so pritožbi sledili. Pritožbeni senat je tudi odredil, da mora ponovljeno sojenje potekati pred novim velikim senatom. Ta je večinoma bral izpovedi prič in izvedencev iz predhodnega postopka, in ker obtoženi ni želel ponavljati, kar je že povedal na prejšnji obravnavi, so tokrat zaslišali edini dve priči, za kateri so se stranke strinjale, da jih je treba znova zaslišati, in sicer oškodovanko Valerijo Starič ter njunega starejšega sina Aleksandra, ki pa sta po mnenju mnogih celo pomagala obtoženemu.



Še prej je obtoženi Starič, ki po prihodu iz pripora živi na domačiji staršev v Nasovi, dejal, da na sodišču teče postopek za razvezo zakona med njim in Valerijo. Dodal je, da se s še vedno zakonito ženo srečuje le na avtobusni postaji v Gornji Radgoni, ko drug drugemu predajata mlajšega sina. Ta se je namreč odločil, da bo poslej in tudi po ločitvi živel pri očetu, starejši sin, polnoletni Aleksander, pa je pri mami, ki se je preselila iz Apaške doline v Radence. Vse to je Valerija potrdila, nato pa je precej reči, ki jih je povedala na prvi obravnavi, pozabila oziroma spremenila. Predvsem ni mogla opredeliti, s čim jo je Alojz napadel. V prejšnji obravnavi je odločno trdila, da je bilo to z velikim kuhinjskim nožem, obtoženi pa je dejal, da je šlo za predelan izvijač. Tokrat je sicer vztrajala, da je takrat prejela tri udarce, in dodala, da jo je mož že pred tem, predvsem kadar je bil pijan, fizično napadal in pretepal, kar je potrdil sin Aleksander, ki pa je tudi pozabil večino tistega, kar je povedal na prejšnjih obravnavah.



Tožilstvo še naprej bremeni Alojza Stariča nedokončanega uboja deset let mlajše žene Valerije, čeprav je sodišče 21. januarja letos ocenilo, da ni šlo za poskus uboja, in kaznivo dejanje spremenilo v povzročitev lahkih telesnih poškodb ter Alojzu izreklo šestmesečno zaporno kazen. Takšen zaključek odmevnega sodnega postopka je bilo pričakovati že po predstavitvi izvedenskega mnenja skupine strokovnjakov Inštituta za sodno medicino v Ljubljani, ki ga je predstavil Tomaž Zupanc. Izvedenec je povedal, da je Starič Valerijo napadel z izvijačem, in ne nožem, poškodbe, šlo je za ureznine, pa da ji je zadal z zmerno, če ne kar minimalno silo. Kljub temu je višji državni tožilec Žarko Bejek po tem, ko je nekoliko modificiral obtožnico, v zaključnem govoru zatrdil, da je poskus uboja dokazan.



»Hotel jo je ubiti, sicer bi ji pozneje pomagal, ne pa da je pobegnil in skril izvijač,« je med drugim dejal tožilec Bejek, ki je za obtoženega predlagal pet let in pol zapora. Povsem drugače je zatrdil odvetnik Igor Vinčec, ki je dejal, da ni šlo za naklep ali poskus uboja, saj izvijača Starič ni prinesel s seboj, ampak je bil že v avtomobilu: »Oškodovanka mu ni pustila, da bi izstopil, in šele ko se je želel rešiti njenega prijema, je zatipal izvijač, s katerim naj bi jo prestrašil, da bi ga izpustila. Oškodovanka je lagala, da je imel nož, ne pa izvijač, kar je vedela. Zato je vprašljivo, ali je njeno pričanje sploh verodostojno,« je med drugim dejal odvetnik Vinčec, ki je sodišču predlagal, da njegovega klienta oprosti. Ponovljeno sojenje se bo nadaljevalo 9. decembra.