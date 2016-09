FOTO: Mož jo je žalil, da je kurba, zdravnik poklical policijo

KRŠKO – Mevludin Selimović, ki naj bi tri leta izvajal nasilje nad svojo ženo, o zdaj že bivši ne govori grdo. Občasno se dobita, ko je bila bolna in je prišla z operacije, je celo prespala pri njem, poskrbel je za njo in ji kuhal, pa čeprav ga je ovadila zaradi družinskega nasilja in je bil zaradi tega kaznovan. Za šest mesecev bi moral v zapor, vendar mu je sodnik Gojmir Pešec predpisal enoletno preizkusno dobo. Če bo eno leto priden, mu torej ne bo treba v zapor.



In Mevludin je v resnici priden. Ne pije več in ni več vzkipljiv, kot je bil nekoč, je povedal sodni izvedenec. Obtoženi naj bi namreč v vinjenem stanju več let psihično, fizično in verbalno napadal svojo zdaj že nekdanjo ženo Drago. Žalil jo je, da je kurba, da je zanič, pretepel jo je, da je imela modrice. Še zlasti ga je jezilo, ker se je preveč posvečala računalniku, žalil je tiste, s katerimi je bila v stikih, in jim grozil. To je počel vedno, ko je bil pijan, to pa je bilo pogosto. Včasih je bil nasilen vsak teden oziroma skoraj vsak dan ali na 14 dni, se je spominjala Draga. Tudi v zdravniški dokumentaciji je zapisano, da je bila ranjena in februarja lani je zdravnik po obisku Selimovićeve žene sam poklical policijo. V istem mesecu se je oškodovanka še enkrat oglasila pri zdravniku zaradi bolečin v vratnem delu hrbtenice, ki naj bi bile posledica pretepa oziroma tiščanja za vrat.



Obtoženi in njegov zagovornik Boštjan Podgoršek pravita, da nekdanja zakonska partnerica pretirava in da je tako in tako nameravala zapustiti obtoženega, samo konkreten razlog je potrebovala. »Pred dvema letoma, ko sva bila še skupaj, je že imela ključe svojega stanovanja na Čatežu in je hotela oditi, pa ni vedela, kako. Potem pa so ji verjetno prijateljice svetovale, naj skoči vame in gre k zdravniku,« je povedal Selimović.



V problematiko družinskega nasilja se je vključil center za socialno delo in obtoženega poslal na ustrezno terapijo, ki jo je sprejel. Bila je uspešna. Kadar je bil opit, se ga je njegova bivša bala, bala se je njegovih reakcij, saj nikoli ni vedela, v kakšnem stanju bo prišel domov in kako bo reagiral. Kljub alkoholiziranosti pa je bil sposoben razumeti in obvladovati svoje ravnanje, je povedal izvedenec, ki je ugotovil, da mu je terapija pomagala.



Ker je nehal piti, ker ima z nekdanjo ženo zdaj drugačen odnos, celo prespala je pri njem in kuhal ji je, ko je prišla iz bolnišnice, ga je sodnik Gojmir Pešec obsodil na šestmesečno pogojno zaporno kazen, kakor je predlagala tožilka Barbara Jenkole Žigante, s preizkusno dobo enega leta. Obtoženi in njegov zagovornik Podgoršek medtem trdita, da ni šlo za kaznivo dejanje. Res so med zakoncema nastajali konflikti, kje pa ne nastajajo, po toliko letih zakona! A iz pripovedovanja vpletenih in prič naj bi imela nekdanja žena aktivno vlogo v konfliktih. Zahtevala je od moža, da zapusti sobo, prepirala se je in ga porinila, torej ni bila podrejena. Tudi nobena priča, ki je poznala zakonski par, ni opazila česa, kar bi šlo čez mejo dopustnega. Po mnenju obrambe, ki se opira na zdravniško dokumentacijo, za očitano obdobje ne držijo očitki, da je imel obtoženi težave z alkoholom, saj so bili vsi izvidi v mejah normale. Draga je povedala, da je tudi po razvezi hodila v stanovanje bivšega moža, tam prespala in kuhal ji je. Potem ne gre za družinsko nasilje, kajti to se ne konča v hipu, je prepričan zagovornik Podgoršek. Sodba še ni pravnomočna.