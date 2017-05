FOTO: Motorist Jože trčenja s pijanim voznikom ni preživel

KOSTANJEVICA NA KRKI – Neštetokrat se je Jože Judež peljal po cesti iz domače Kostanjevice na Krki proti Oštrcu in zavil za Jablance. V Zajčkih, kakor pravijo vinorodnemu predelu nad dolenjskimi Benetkami, je imel svoj vinograd, ki ga je z družino negoval z vso skrbnostjo. Skoraj ni minil dan, da ne bi 86-letnik, ki je dobro skrival svoja leta, sedel na svoj zeleni moped, Tomosov APN 4, seveda nikoli ni šel brez čelade, in se odpeljal. Bil je zelo previden voznik, nikoli ni imel nobene nesreče in ravno pred kratkim je opravil psihoteste, da so mu podaljšali vozniško dovoljenje. S tem je dokazal, da je kljub letom sposoben voznik.



Z ženo Jožefo, Pepca ji pravijo vsi, ki jo poznajo, sta tudi v torek pojedla kosilo. Pepca je ostala doma, kjer gospodinjskih opravil nikoli ne zmanjka, Jože pa je šel k vinogradu. V Zajčkih je bila tudi njegova hči Slavica z možem. Vsi so imeli polne roke dela, Jože je v vinogradu potikal mladice, potem mu je na pomoč priskočila še Slavica. Malo so še skupaj pomalicali, a ker se je ura bližala sedmi, se je Jože odpravljal proti domu. Zvečer mora namreč vzeti zdravila, pa za zajčke je on skrbel. Adijo, je rekel in se odpeljal.



