FOTO: Moški ostal brez konoplje in zbirke orožja

RAČE – Policisti PP Rače so v sredo z vodnikom službenega psa mariborske policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov opravili hišno preiskavo pri 53-letniku z območja občine Rače - Fram.

Zasegli so okoli 600 gramov posušenih rastlinskih delcev in 130 sadik konoplje višine med 10 in 80 centimetri.

Našli in zasegli so tudi več kosov orožja: dve pištoli ter 116 nabojev, boksar z vgrajenim rezilom, dve palici, povezani s kovinsko verigo, bodalo in sabljo, prirejeno za napad. Zaseženih je bilo tudi 58 kosov pirotehničnih izdelkov.

Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi proizvodnje prepovedanih drog ter prometa z njimi in uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o orožju in zakona o eksplozivih ter pirotehničnih izdelkih.