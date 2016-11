FOTO: Morilec policista prišteven pretepal ženo

LJUBLJANA – Samo Tadin, za katerega je 16. junija postala pravnomočna sodba, po kateri služi 30-letno zaporno kazen zaradi lanskega umora viškega policista Igorja Mauserja, se sklicuje na izgubo spomina. Ta sicer ne sega v 4. julij 2015, ko se je z najeto astro na Ižanki iz maščevanja zaletel v policijsko vozilo, pač pa v dogodke nekaj dni prej, ki so bili povod za tragedijo, v kateri je umrl policist.



Na okrajnem sodišču mu namreč sodijo zaradi nasilništva nad nekdanjo ženo Stanko, s katero sta se sredi lanskega leta ravno ločevala in zaradi katerega so mu viški policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja. Nekaj dni pred umorom policista naj bi stopil do stola, na katerem je sedela, jo zagrabil za vrat in ji na prsni koš nastavil večji kuhinjski nož. Udaril jo je, ji zagrozil, da jo bo ubil in zatem še sebe, da bo za seboj pustil samo ruševine, nož pa je zabijal v stol in mizo.



Incident se je ponovil tudi dva dni pozneje. Bilo je 2. julija, ko »me je tako močno klofnil, da mi je kar zazvonilo v ušesih. Bil je veliko močnejši od mene, bala sem se ga, kot vrečo me je skozi hodnik zvlekel do kuhinje in spet pograbil tisti nož, vpil je, da bo zakuril hišo in me ubil. Zbežala sem k sosedom in od tam poklicala policiste,« se je spominjala Stanka.



»Teh dogodkov pa se jaz sploh ne spomnim,« je dejal 45-letni Tadin na začetku sojenja pred sodnico Mojco Lendvaj Brecelj, zato se je odločila, da bo sodnega izvedenca za psihiatrijo Dragana Terziča povprašala, ali je verjetno, da bi ga za ta dogodek doletela popolna amnezija. Terzić je za Tadina že v postopku zaradi umora Mauserja izdelal izvedensko mnenje, v katerem je zatrdil, da so bile 4. julija njegove duševne funkcije bolj ali manj ohranjene, glede sposobnosti presoje je bil celo popolnoma prišteven. In kako je bilo le nekaj dni prej, ko naj bi bil torej nasilen do žene? V dopolnitvi mnenja je psihiater sporočil, da je bil tudi tedaj popolnoma prišteven, trditve o izgubi spomina pa je deloma pripisal posledicam po nesreči (torej umoru) ter njegovi manipulativnosti v povezavi z osebnostno motnjo. Sojenje se bo nadaljevalo 22. decembra, takrat bodo zaslišali soseda nekdanjih zakoncev Tadin, h kateremu se je Stanka zatekla po napadu. Ta je že v izjavi za policiste povedal, da je pozvonila pri vratih, odprl ji je, bila je prestrašena ter zabuhla in jokala je, ko mu je opisala, kaj se je zgodilo.



Stanka meni, da je bila 4. julija lani, bila je sobota, v resnici ona njegova tarča. »Mene je hotel ubiti. Dobro je namreč vedel, da ob sobotah dopoldne običajno obiščem starše na Igu. Toda ravno tiste sobote se nisem odpeljala k njim, še poklicala sem jih, da me ne bo. Name je torej čakal v tistem avtu, vame se je nameraval zaleteti in me ubiti, ker me ni bilo, pa je iz neke jeze pač storil to, kar je.«