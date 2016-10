FOTO: Morilec na randi s policistom

KRANJ – Facebook je priljubljeno središče za navezovanje prijateljskih, pa še intimnejših stikov, kar so izkoristili tudi slovenski policisti. Prav z lažnim dekliškim profilom na tem družabnem omrežju so namreč nastavili past morilcu učitelja Pavla Zupana iz Nomenja, Albanu Thaqiju, in ga zvabili iz Nemčije v Slovenijo. Sedemindvajsetletnika so tako v Celju namesto vroče mladenke objeli hladni okovi.

Izmenjala sta telefonski

Paleta prič, ki so nastopile na sojenju na kranjskem sodišču, se je tokrat začela z možmi postave. Marko Povše je povedal: »V Nacionalnem preiskovalnem uradu sem član skupine petih ljudi, ki preiskujemo starejše primere. Po informacijah iz Avstrije smo začeli iskati povezave z delavci, ki so izvajali dela na hiši Zupana. Ugotovili smo, da je bil Thaqi pred umorom navzoč na območju Slovenije. Delal je v gradbenih podjetjih na območju Slovenije, preverili smo javno dostopne evidence njegovega bivanja. Poskušali smo po naslovih, ki so bili na voljo, ugotoviti, kje je. Od nemških varnostnih organov smo prejeli podatek, da je v Nemčiji. Opazili smo ga tudi, ko se je prijavil na facebooku.«

