FOTO: Morilec na prostosti, terapije bodo doma

LJUBLJANA – Več let so sodniki poslušali psihiatre – ene, ki so trdili, da mora Trboveljčan Safer Smajlović pod nujno ostati na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo, saj bi na prostosti utegnil postati nevaren, in druge, ki so vztrajali, da tam nimajo z njim kaj početi. Šele pred kratkim, ko so strokovnjaki za človeško duševnost le uskladili mnenja, pa je senat ljubljanskega okrožnega sodišča odločil: »Izvrševanje varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu se ustavi.« Smajlović, ki je epileptični, ne pa psihiatrični bolnik, je smel oditi domov, nadaljevanje ukrepa bi namreč pomenilo hud poseg v njegovo osebno integriteto, saj sme trajati le toliko časa, dokler je potreben oziroma je pri njem podana nevarnost vnovične storitve hudega kaznivega dejanja.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.