FOTO: Morilec Marko »v afektu«, Katarina na pomirjevalih

LJUBLJANA – Bila je povsem hipna odločitev, da je Marko Zupanec 28. decembra lani ob 12.16 oropal poslovalnico Banke Koper v Tehnološkem parku. Tako namreč tisti dan danes dojema obtoženi Zupanec, ki ima precej pestro preteklost. Zaradi uboja Gafarja Džuzdanovića pred lokalom Skay bar na Viču leta 2011, ki ga je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je bil obsojen na osem let ždenja za rešetkami, a je bil že proti koncu leta 2015 pogojno na prostosti. A ni zdržal prav dolgo. Kot že rečeno, je konec lanskega leta oropal banko in od uslužbenke izsilil, da mu je izročila 5900 evrov. Danes dejanje obžaluje in priznava, da je kriv, hkrati pa dodaja, da je bil v zelo veliki stiski in da je bil tisti dan za njega najbolj katastrofalen dan v življenju. Pojasnil je, da so ga, potem ko je odslužil kazen zaradi uboja, čakale nove finančne zahteve, in sicer da poplača smrt Džuzdanovića. Tako si je moral spet sposoditi denar, dolgovani znesek pa je narastel na 100.000 evrov. V tistem letu je skrbel tudi za svojo družino, nova partnerica je bila noseča, poskrbeti pa je moral tudi za druga dva otroka. »Čakal sem rojstvo otroka, ustvarjal sem si novo življenje, delal sem po najboljših zmožnostih,« je povedal pred sodnim senatom, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Špela Koleta.

