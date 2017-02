FOTO: Močno pijan na avtocesti zgrešil izvoz in vozil v napačno smer

KRANJ – Policisti so na gorenjski avtocesti v nočnem času obravnavali voznika avtomobila, ki je po avtocesti od Karavank proti Radovljici vozil v napačno smer. Med njegovim ustavljanjem in izločanjem so tej na relaciji zaprli vse priključke na avtocesto, od Jesenic do Lesc pa je ena policijska patrulja v pravilni smeri vožnje peljala tudi vzporedno z njim ter njega in ostale udeležence opozarjala na nevarnost.

Voznika so policisti iz prometa izločili v Lescah, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal približno sva promila alkohola (0,86 mg/l).

Voznik je pri vožnji v napačno smer vozil po prehitevalnem pasu, kar je dojemal kot desnosmerno vozišče, v napačno smer pa je zapeljal na Karavankah, kamor se je pripeljal, ker je v Podtaboru zgrešil izvoz za Tržič, ki je bil njegov pravi cilj.

Voznika obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja in proti njemu vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.