Mladoletnikom so zasegli petarde. Foto: PU Ljubljana

MEDVODE – V nedeljo nekaj pred 17. uro so bili policisti obveščeni, da v Medvodah skupina mladostnikov meče petarde.

Posredovali so policisti, ki so izsledili štiri mladoletnike. Pri tem so enemu izmed njih zasegli 93 kosov petard (piratk). Zoper mladoletnika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče, poročajo ljubljanski policisti.