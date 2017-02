FOTO: Mladoletnik zaradi drog potreboval pomoč

ČRNOMELJ – Policisti policijske postaje v Črnomlju so v začetku leta obvestili, da je mladoletnik z območja Črnomlja zaradi zaužitja prepovedanih drog potreboval zdravniško pomoč.

Takoj so začeli zbirati obvestila in med policijsko preiskavo ugotovili, da je mladoletniku zaužitje drog omogočil 60-letni moški iz Bele krajine. Zaradi suma kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu so pridobili odredbo sodišča in pri osumljencu opravili hišno preiskavo.

Našli in zasegli so pet kilogramov prepovedane konoplje, 1210 tablet z različnimi odtisi, za katere obstaja sum, da so prepovedana droga, opremo in pripomočke za gojenje halucinogenih gob in neznano praškasto snov.

Zasežene snovi so poslali v analizo v nacionalni forenzični laboratorij. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi avtomatsko puško, pištolo, 129 nabojev in prepovedan pirotehnični izdelek.

Za zaseženo orožje moški nima ustreznih dovoljenj. Odvzeli so mu prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil sodno pridržanje.

V nadaljevanju preiskave so policisti ugotovili, da je kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in orožja osumljen tudi 27-letni moški iz Bele krajine. Pretekli konec tedna so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo.

Osumljenec je poskušal pobegniti in se izogniti kazenskemu pregonu, vendar so ga policisti med vožnjo izsledili v Črnomlju. Ustavljali so ga s svetlobnimi in z zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, iz vozila odvrgel več paketov s prepovedano drogo in med begom povzročil prometno nesrečo, ko je trčil v službeno vozilo policije. Po trčenju je poskušal peš pobegniti, vendar so ga prijeli in pridržali. Našli in zasegli so odvržene pakete s prepovedano drogo, med hišno preiskavo pa še več zavitkov prepovedane droge, dele orožja in prepovedane pirotehnične izdelke.

S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Novo mesto.