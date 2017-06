FOTO: Mladoletnik za volanom tovornjaka?!

BLED, CELJE – Ko so se slovenski policisti pred meseci pohvalili, da so kot pobudniki operacije uspešno sodelovali v mednarodni kriminalistični preiskavi, ki je privedla do razbitja ene večjih kriminalnih združb za tihotapljenje droge na stari celini, je najbolj začudil podatek, da je eden od aretiranih osumljencev star komaj 17 let, šlo je torej za starejšega mladoletnika. Blejčan David Šolaja je februarja letos postal polnoleten, nedolgo tega so ga po naših informacijah izpustili iz mladoletniškega pripora, med ovadenimi in zdaj obtoženimi pa je tudi njegov 66-letni oče Peter, ki pa je še vedno v priporu.

