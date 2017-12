FOTO: Mladoletnik doma skrival pištolo in na stotine nabojev

ČRNOMELJ – Policisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja mladoletnega osumljenca iz okolice Črnomlja.

Našli in zasegli so pištolo, 395 nabojev in posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja.

Orožje in prepovedano drogo so zasegli, po zaključeni preiskavi pa bodo proti mladoletniku ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Novo mesto.