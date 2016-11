FOTO: Mladi voznik (20) pijan s 158 km/h zletel s ceste

KRŠKO, BREŽICE – Pred dvema letoma, ko so vso noč potovali od lokala do lokala in popivali ter se nato ob osmih zjutraj odpravili proti domu, so bili prijatelji. Zdaj očitno niso več. Ko je na sodišče prišel Uroš Fišter, je tam že sedela dvojica mladcev. Niso dajali vtisa, da se med seboj poznajo, a izkazalo se je, da so bili skupaj udeleženi v nesreči. Fišterja obtožnica bremeni, da je vinjen in neprespan s hitrostjo, ki je za kar 68 kilometrov na uro presegla dovoljeno, prevažal štiri prijatelje oziroma sopotnike, s katerimi je potem na ovinku, ko je izgubil nadzor nad vozilom, zletel s ceste. Ostala dva sta njegova nekdanja prijatelja oziroma oškodovanca, ki v zameno za takratni prevoz in pozneje povzročene poškodbe zahtevata odškodnino.



Zgodilo se je 13. julija pred dvema letoma. Peterica mladih – mladi voznik Fišter je imel šele dve leti vozniško dovoljenje, takrat jih je štel rosnih 20 – je noč pred usodno trinajstico preživljala po lokalih. Zjutraj, ura je bila osem in dvajset minut, se je mladina peljala proti Velikemu Podlogu. Omejitev hitrosti je bila običajnih 90, a Fišter je vozil, tako je bilo ugotovljeno v dokaznem postopku, 158 kilometrov na uro, kar je 68 več od dovoljene hitrosti. V ovinku je zaradi prevelike hitrosti, neprespanosti, bil pa je tudi vinjen, izgubil oblast nad vozilom in zletel s ceste. Vsi štirje potniki in voznik so bili poškodovani, dva so iz zverižene pločevine izrezali krški poklicni gasilci. Poškodbe so bile hude: zvini, zlomi, odrgnine, izpadli zobje, pretrgana vranica, pretresi možganov. Srečo so imeli, da so preživeli.

