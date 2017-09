FOTO: Mizarska delavnica povsem pogorela

SENOVO – Minulo noč nekaj pred eno uro zjutraj je občanka na Senovem opazila, da gori mizarska delavnica. Takoj je poklicala na številko 112, na kraj so odhiteli gasilci PGE Krško in PGD Senovo. Požar je bil že polno razvit, tako da je delavnica na Rudarski povsem uničena, škode naj bi bilo za 30 tisoč evrov.

Policisti in kriminalistični tehniki so danes opravili ogled požarišča in o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Po prvih informacijah naj bi zagorelo zaradi pregretja peči na drva.