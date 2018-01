FOTO: Mislili, da je gorela vsa hiša, a ni bilo tako

ROGOZA – Ob 5.12 so na Rogoški cesti v Rogozi posredovali gasilci PGD Bohova, GB Maribor, PGD Hoče in PGD Hotinja vas. Zagorelo je v stanovanjski hiši na notranji razdelilni elektroomarici.

Kot so zapisali gasilci PGD Bohova, so odstranili stropne in stenske obloge v bližini elektroomarice, pogasili ogenj in pregledali objekt. Dežurni delavec Elektra Maribor je odklopil električno napajanje objekta. Ob tem so še dodali, da na srečo ni šlo za večji požar, čeprav je bil ves objekt popolnoma zadimljen in prijavljen kot požar objekta. »Glede na plan alarmiranja v občini Hoče - Slivnica smo na požar izvozile vse tri gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev(Bohova, Hotinja vas in Hoče) ter poklicna gasilska enota iz Maribora.«