FOTO: Mislila je, da je sin. Potem se je zgodilo

ŠKOFJA LOKA – S ceste skozi Bodoveljsko grapo, ki se začne kmalu, ko gremo iz Škofje Loki v smeri Gorenje vasi, se navzdol odcepi kolovozna pot. Gre čez travnik, zavije desno in potem pošteno v breg. Po nekaj ovinkih in premetavanju avta se odpre rovt in tam stoji hiška z naslovom Svetega Petra Hrib 7. V njej živi 88-letna Marinka Roman.



Trkanja po vratih ni slišala, pa smo precej potolkli po njih. Z lesenega balkona, ravno se je nekaj mudila na njem, nas je presenečeno, skozi debela stekla očal, povprašala, čemu smo prišli. Glasno smo odgovarjali in stopili bliže, saj je gospa naglušna in zelo slabo vidi. »Saj sem že včeraj povedala, da sem ju komaj videla, nimam pojma, kdo sta bila. Ko se je pripeljal avto, sta ven stopila dva. Mislila sem, da je eden od njiju moj sin in da je prišel po nekaj denarja, saj ga imam zanj vedno pripravljenega, čeprav je zaposlen. Potem smo se nekaj menili, sem že pozabila kaj, in sta potem kar šla,« se slabo spominja ženica. Šele po odhodu je spoznala, da sta jo neznanca okradla.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«