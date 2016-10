FOTO: Mirku ugrabila sina in zbežala

POLICA PRI GROSUPLJU – Da so življenjska pota intimnih partnerjev lahko omamna, pa tudi boleče presunljiva, je dodobra spoznal 55-letni Mirko Godec, ki je ljubezen svojega življenja spoznal daleč, v Moldaviji. Tam je pred leti iskal stare motorje s priklopniki oziroma bočnimi prikolicami, ko jih je še uvažal v Slovenijo. Ime ji je bilo Virginia Savin, rojena leta 1980, »mlajša ne« pripomni Mirko v pojasnilo.



Iz ljubezni se je leta 2005 rodil fantek z imenom Miros. Deček se je v Moldaviji rodil in preživel prvih pet let. »Pretežno pri dedku in babici,« pravi oče Mirko, ki je bil razpet med Moldavijo in Slovenijo. Dokler ni bilo dovolj: »Rekel sem, da bi skupaj živeli tu, sin pa bi hodil v slovensko šolo.« Virginia se je preselila, nato pa sta se leta 2010 še poročila. A ženska iz sanj je začela postajati Mirkova nočna mora.



Trikrat na begu



Virginia ni dobila našega državljanstva, je pa pri nas delala, tudi v prestižnem ljubljanskem hotelu, vozila je luksuzen avto. Mirko je vmes izgubil službo mehanika (in je zdaj že nekaj časa brezposeln), nato sta se zakonca junija 2014 ločila, sinovo skrbništvo pa je bilo sprva dodeljeno mami. A ljubljansko okrožno sodišče je januarja letos odločilo, da dečka dodelijo očetu. Miros je pri nas končal prvih pet razredov osnovne šole, septembra bi moral v šestega.

