FOTO: Miran s kombijem utonil v Dravi

DRAVOGRAD – Na praznični ponedeljek, 1. maja, se je huda prometna nesreča zgodila na cesti med Dravogradom in Trbonjami, pri kraju Sv. Boštjan. Nekaj minut po 17. uri je policiste o njej obvestil občan, ki naj bi videl, kako se je belo kombinirano vozilo najprej zaletelo v drevo, zatem pa zapeljalo v reko Dravo. O dogodku so bili takoj obveščeni tudi gasilci Koroškega gasilskega zavoda ter prostovoljni gasilci iz Dravograda, Radelj in Vuhreda, da so s čolni prihiteli ob reko in nemudoma začeli iskati vozilo, ki je medtem že potonilo. Na kraj nesreče so napotili tudi potapljače Poklicne gasilske enote iz Maribora. »Okoli 19. ure je gasilcem, potem ko so potapljači locirali natančno lokacijo vozila, le uspeli vozilo izvleči iz Drave, v njem pa je bil mrtev 52-letni voznik, doma z območja Dravograda. Kraj prometne nesreče sta si ogledali tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica,« je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. In dodala, da se je število smrtnih žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje zdaj povzpelo že na sedem.

