FOTO: Miloša so policisti klicali,  da so mu ukradli avto

KOČEVJE – Druščine izurjenih zmikavtov vse bolj oblegajo tudi del države, ki je geografsko umeščen v njen jugovzhodni del in ki se iz vinorodne in z brezami poraščene Bele krajine nekje pri Radencih ob reki Kolpi prevesi v gozdnato Kočevsko. Ta bržkone zaradi svoje poraščenosti in skrivnostnih poti čez drn in strn tistim, ki tam na skrivaj prečkajo schengensko mejo na poti v »obljubljeni raj«, ponuja neko posebno zavetje. Med njimi sta bila tudi domnevno državljana Albanije, ki sta se peš z nahrbtnikom na rami iz zgornje doline Kolpe skozi luknje v žičnati ograji napotila proti Kočevju.

Domnevno sta tiste noči, bilo je še ravno pred snegom, neprespana tavala po Kostelskem, podnevi pa kovala načrte, kako naj se dokopljeta do motornega vozila za beg iz »nevarne cone«. Uspelo jima je v Štalcerjih, obcestni vasi, od Kočevja oddaljeni petnajst kilometrov. »Kaj naj rečem, izgleda, da sem scenarij za srečen konec nočnega pohoda nepridipravov nehote spisal ravno jaz,« Miloš Miklič razlaga možem v modrem s Policijske postaje Ribnica. Ti so ga namreč obvestili, da so pri opravljanju nalog javne varnosti ponoči, okoli poltretje ure, na Griču pri Ribnici opazili vozilo nissan navara. »Sobota je bila še posebno delovna. Vrnil sem se od živine, bil sem kar utrujen, moram priznati. Na dvorišču sem tako kot vedno pustil terenca in ga v naglici preprosto pozabil zakleniti. V njem je ostal rezervni ključ, saj sem originalnega že dlje pogrešal. V predalu za sedežem so bili seveda tudi drugi dokumenti, z denarnico in plačilnimi karticami vred. Ura je odbila 21, se dobro spominjam, ko mi je ponagajal prvi spanec, drugače je bedenje ponoči moj zaveznik,« je pojasnjeval Miloš, sicer že nekaj let največji slovenski rejec škotskega goveda in tudi predsednik tega združenja.

Zaman so ga klicali

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«