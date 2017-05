FOTO: Milanu ni uspelo, omagal je pred vrati

KOBILJE – Ko so se še v mrazu letošnje zime zjutraj nad naseljem Kobilje, tik ob madžarski meji, pojavili prvi sončni žarki, so krajani opazili, da se močno kadi iz starejše hiše na naslovu Kobilje 141. Kmalu so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje razkrili, kaj se je zgodilo: »Ob 7.25 se je v Kobilju vnel notranji požar v stanovanjski hiši. Ogenj, ki je zajel sobo, veliko 16 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci iz PGD Kobilje in PGD Dobrovnik.« Da se je zgodila tudi tragedija, so pozneje sporočili s PU Murska Sobota. »V jutranjih urah smo bili obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na območju UE Lendava. Ena oseba je umrla. Natančen vzrok požara še ugotavljamo, tuja krivda je za zdaj izključena. Na objektu je nastalo za okrog 20.000 evrov škode,« je v sporočilu za javnost zapisal vodja soboškega OKC Dejan Bagari. Nekoč uspešen obrtnik, bil je dober slikopleskar, si je v zadnjih letih, kot so nam razlagali domačini, »zapravil življenje«. Na koncu pa na tako žalosten način umrl.

Tudi njegova prva soseda Marta Horvat nam je povedala, da je bil Milan nekoč zares mojster svojega poklica, potem pa je pri njem žal alkohol naredil svoje. Najprej je izgubil obrt, nato družino. »Nazadnje sem ga videla v sredo okrog pol štirih popoldne, ko se je vračal domov iz vaške trgovine.« Bil naj bi pod vplivom alkohola, a naj bi kljub temu proti domu nesel še nekaj pijače. Kaj se je pozneje dogajalo v hiši, pa ne ve nihče. »Kakor koli je živel in kar koli je že počel, takšne smrti si vsekakor ni zaslužil,« je še dodala pretresena Marta.

