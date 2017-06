FOTO: Milan povozil Franca na kolesu, ni preživel

LJUBLJANA – Le trenutek nepazljivosti je dovolj in lahko se zgodi tragična prometna nesreča. To precej dobro ve 61-letni Milan Gončin iz Ljubljane, ki je 30. septembra 2015 povzročil prometno nesrečo, ki se je tragično končala za 74-letnega kolesarja Franca Č. »Krivdo priznam. Za nesrečo mi je zelo žal in zaradi nje imam še danes posledice. Zato se tudi strinjam s predlagano sankcijo,« je pred ljubljansko okrožno sodnico Barbaro Črešnar Debeljak na predobravnavnem naroku povedal Gončin in dodal, da je po nesreči stopil v stik z družino oškodovanca, tega je tudi obiskal v bolnišnici.



Nesreča se je zgodila, ko je 59-letni Milan z dacio z Obirske zavijal desno na Celovško cesto, takrat pa je z njegove leve, torej po pravilni strani, pripeljal 74-letni kolesar, ki je želel prečkati cesto. Milan je trčil vanj, kolesar, ki ni uporabljal varnostne čelade, pa je padel po tleh in se huje ranil. Pozneje je zaradi poškodb umrl. Obtoženi 61-letnik, ki je državljan Bosne in Hercegovine, trenutno pa je brezposeln, se je v zameno za priznanje krivde pogodil s tožilstvom. Slednje je predlagalo, da mu sodišče izreče kazen enega leta in šestih mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let.



Kolesar je bil pod vplivom alkohola



Po prepričanju tožilke Irene Primic Kožuh je predlagana kazen za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti povsem primerna. Pojasnila je, da je treba upoštevati, da je obtoženi kaznivo dejanje obžaloval, da je tudi do družine pokojnega izkazal primeren odnos, skratka, da se je zanimal za njegovo zdravstveno stanje in počutje po nesreči in da jih je želel obiskati. »Ne smemo prezreti, da je k prometni nesreči delno prispeval tudi kolesar, za katerega se je ugotovilo, da je bil pod vplivom alkohola. Ne nazadnje je obtoženi do zdaj nekaznovan za kazniva dejanja in prekrške in lahko ocenimo, da gre za vzornega voznika, ki se mu je enkrat zgodila nesreča s tako hudimi posledicami,« je še dodala tožilka.



Sodnica je sledila predlogu tožilstva in je bila glede preizkusne dobe še nekoliko milejša. Namesto štirih let bo ta trajala le tri leta in šest mesecev. Sicer pogojna zaporna kazen enega leta in pol ostaja. Milan še pol leta ne bo smel voziti avtomobila.



Obtoženi, ki se je odpovedal pritožbi, kar pomeni, da je sodba že pravnomočna, je želel po naroku sodnici sporočiti, da se zahvaljuje tako sodišču kot tožilstvu za zelo korekten postopek. »Tudi s policisti se v nobenem trenutku nisem čutil kot tuj državljan,« je še dodal, sodnica pa mu je odgovorila, da je eden od redkih, ki so zadovoljni s sistemom pri nas.