FOTO: Miha v študentskem domu do smrti zabodel svoje dekle Ano

LJUBLJANA – Slovenska policija je nekega marčnega jutra pred dvema letoma priredila eno največjih racij za preprodajalci drog. Opravili so 60 hišnih preiskav in pridržali 56 osumljencev, ker pa so bili med temi tudi nevarni fantje, so v akcijo vključili pripadnike specialne enote policije in vodnike službenih psov. Večino od ujetih so organi pozneje razdelili v tri skupine, ena večjih je dočakala epilog na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča.

Drogo priskrbela medicinska sestra

Od devetnajstih jih je večina krivdo priznala že na predobravnavnih narokih, le peterica je menila, da bo na sodnem procesu dokazala svojo nedolžnost. Obtoženi so bili goljufij ali preprodajanja drog, a so se vsaj pri mamilarskih poslih tu in tam obnašali kot pravi začetniki, saj so jih prodajali tudi tajnim policijskim sodelavcem. Samo Darko Henigman naj bi s policisti pod krinko sklenil kar nekaj takih kupčij; prodajal jim je kokain in celo metadon, ki naj bi mu ga priskrbela Kristina Pančič, medicinska sestra, zaposlena v koprskem zaporu. Ta jo je po priznanju krivde odnesla s kaznijo 10 mesecev pogojnega zapora, Henigman pa se je s specializiranim tožilcem Boštjanom Jegličem dogovoril za sedem let in sedem mesecev zapora.

Poleg njega naj bi imel najpomembnejšo vlogo v združbi Miha Michael, ki se ga mnogi še vedno spominjajo po zločinu, ki ga je zagrešil, star komaj 19 let, ko je bil ravno na služenju vojaškega roka. Bilo je oktobra 1988, v študentskem domu takratnega FSPN je kar 38-krat zabodel in umoril svoje dekle Ado Skrt, hudo pa ranil njeno sostanovalko Estelo. Sodili so mu na vojaškem sodišču in ga obsodili na 14 let zapora. Leta 1996 so ga pogojno odpustili, leta 1997 so mu s sodbo vrhovnega sodišča kazen omilili na enajst let in dva meseca zapora.

