FOTO: Medtem ko je policija preiskovala, je 26-letni osumljenec umrl

LJUBLJANA – Kriminalisti so minuli teren zaključili del večmesečne in obsežne kriminalistične preiskave velikih tatvin. Med preiskavo so ugotovili, da so tri osebe delovale v hudodelski združbi, ki je izvrševala tatvine osebnih avtomobilov in preprodajala avtomobilske dele. Prvi osumljeni, 45-letni moški iz okolice Ljubljane, ki je tudi vodil združbo, je usmerjal druga dva osumljenca (stara 26 in 55 let), ki sta po njegovih navodilih izvrševala tatvine vozil z uporabo specialnih naprav in zanj opravljala transporte ukradenih avtomobilskih delov.

Tatvin pa niso izvrševali zgolj na območju Ljubljane, temveč tudi njene širše okolice. 45-letnik je odtujene dele vozil shranjeval na različnih lokacijah in jih nato prodajal tudi prek podjetja, katerega glavna dejavnost je prodaja avtomobilskih delov in v katerem je bil zaposlen. V sklepni fazi akcije so opravili 13 hišnih preiskav na 10 lokacijah v okolici prestolnice, v katerih je sodelovali več kot 50 kriminalistov in policistov. Našli in zasegli so več kot 240 delov vozil, tudi cela vozila, dokumente odtujenih vozil in podobno. Za nekatere dele so že potrdili, da izvirajo iz kaznivih dejanj, in ugotovili, da pripadajo vozilom, ki so bila ukradena v večjih slovenskih mestih. Vozila, ki so bila odtujena (in deli vozil), so iz višjega srednjega in srednjega cenovnega razreda, predvsem renault (clio, megane), VW (golf), audi in škoda (octavia).

Umrl pred koncem preiskave

»Ocenjujemo, da so osumljenci z izvršenimi kaznivimi dejanji povzročili za preko 200.000 evrov materialne škode. Njihov zaslužek oz. protipravno premoženjsko korist pa še preiskujemo. Kriminalistična preiskava je bila izredno zahtevna, osumljenci pa so specialni povratniki kaznivih dejanj zoper premoženje, ki so bili že večkrat obravnavani in tudi pravnomočno obsojeni. Nekateri deli vozil so imeli bodisi delno bodisi v celoti odstranjene identifikacijske označbe, kar kaže na njihovo zavedanje in predrznost, da se onemogoči sledljivost torej identifikacija odtujenega vozila, ki so mu deli pripadali,« so sporočili policisti.

Dva osumljenca, stara 45 in 55 let, so privedli na zaslišanje, ki je zoper njiju odredil pripor. Sumijo jih storitve 34 kaznivih dejanj prikrivanja in petih velikih tatvin. Tretji osumljenec je že pred koncem akcije umrl.