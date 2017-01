FOTO: Med tovorom so  se skrivali najstniki

GRUŠKOVJE – V torek je na mejni prehod Gruškovje pripeljal tovornjak s priklopnikom turških registrskih oznak, za volanom katerega je sedel 50-letni Turek. Namenjen je bil v Slovenijo, a je moral najprej prestati mejno kontrolo, kar se ni dobro končalo. Policisti, ki so vozilo vzeli pod drobnogled, so že kmalu ugotovili, da ni vse v redu s carinsko zalivko. Bila je prerezana in nato spet sestavljena s pomočjo igle, ki jo je nekdo vstavil v oba prerezana dela zalivke. To je lahko pomenilo le eno – da je nekdo, ko je bil tovor že naložen in zaščiten, v priklopnik hotel pretihotapiti nekaj, česar tam ne bi smelo biti. Možje postave so z merilnikom ogljikovega dioksida preverili stanje v priklopniku in ugotovili, da je omenjenega plina veliko preveč. Uporabili so še detektor srčnega utripa, ki je nakazal na možnost, da so v priklopniku ljudje. Da je najverjetneje res tako, je pokazala še tretja naprava, in policisti so ga odprli ter našli med tovorom skritih sedem najstnikov, vsi so šteli komaj 14 oziroma 15 let, državljanov Afganistana. Vseh sedem je v Slovenijo hotelo priti nezakonito, zato so jim policisti vstop zavrnili in jih predali hrvaškim varnostnim organom.