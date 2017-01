FOTO: Med tovorom skritih sedem najstnikov

GRUŠKOVJE – V torek ob 17.20 je na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v Slovenijo vstopal 50-letni državljan Turčije, voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom s turškimi registrskimi oznakami.

Policisti so pri pregledu vozila ugotovili, da je bila pletenica, na kateri je carinska zalivka, na desni strani vozila prerezana in nato z iglo, ki je bila vstavljena v prerezana konca pletenice, ponovno sestavljena. Pri nadaljnjem pregledu so zato uporabili tudi tehnična sredstva. Izmerili so močno povečano vrednost CO2, detektor srčnega utripa pa je nakazal možnost, da so v priklopnem vozilu osebe, meritev z napravo RALEN je bila pozitivna.

Na podlagi navedenega je obstajala verjetnost, da so v notranjosti tovornega prostora skrite osebe, zato so opravili temeljit pregled notranjosti priklopnega vozila in med tovorom našli sedem oseb, ki so se na tak način poskušale izmakniti mejnemu preverjanju in vstopiti v državo.

Vsi so bili državljani Afganistana, stari 14 oziroma 15 let. Vsem sedmim so policisti zavrnili vstop in so jih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Maribor.