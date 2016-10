FOTO: Med tekom po Golovcu enega porinil, drugega udaril v glavo

LJUBLJANA – »Če kdo pozna ali je videl tekača, ki je v nedeljo med 13. in 14. uro tekel po Golovcu (bela kratka majica, dolge temno zelene/sive pajkice, kratki temni lasje, kratka polna brada), bi bil hvaležen za kakršno koli informacijo. Policija pa tudi. Slika je rezultat srečanja ... Deli dalje,« je na svojem facebooku zapisal Nenad Gregec, žrtev napada.

Posredoval, ker je porinil 38-letnika

Kaj se je v nedeljo dogajalo na Golovcu, smo preverili tudi na policiji. »Policisti PU Ljubljana so bili o dogodku na Golovcu obveščeni 16. 10. 2016 okoli 13.40. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, je za zdaj še neznan moški pritekel iz smeri Poti na Golovec v smeri Hruševske ceste, pri tem pa 38-letnika potisnil s poti. Dogodek je zmotil 34-letnika, ki je moškega ogovoril, pri tem pa ga je ta udaril v predel obraza. 34-letnik je utrpel poškodbe in je zdravniško pomoč iskal v KC Ljubljana.«

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov povzročitve lahke telesne poškodbe.

