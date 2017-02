FOTO: Med sprehodom je Ivanu zgorela hiša

PRESERJE PRI KOMNU – Ivan Kante se je v petek nekaj po 15. uri, ko si je na stari peči na drva skuhal testenine, zavrel dva litra vode za čaj, naložil novih drv, da mu bo gorko, ko se vrne domov, še prepričal, da je res zaprl vratca pečice. Nato je odšel na sprehod po rodni vasi.



Nič ga ne bi moglo pripraviti na prizor, ki ga je čakal, ko se je vsega trideset minut pozneje vrnil. Zagledal je gasilce, ki so se bojevali z visokimi plameni, gorela je njegova hiša. »Bilo je več kot petnajst gasilcev, približno štiri ure so se borili z ognjem. Meni pa je bilo tako hudo, da se povedati ne da, stojiš tam in gledaš, kako ti gori dom, narediti ne moreš nič,« nam je še vedno v šoku v soboto pripovedoval 79-letni Ivan, ki je do upokojitve delal kot poklicni voznik. »Polovica hiše v izmeri 125 kvadratov je zgorela v celoti. Druga polovica je ostala, kot je, vendar tam niso bili bivalni prostori, včasih je bil tam hlev, ki ga nismo uporabljali že 31 let, od smrti mojega očeta leta 1985.«

